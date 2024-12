Podsetimo, posle osuda kada je pio iz cipele, Đani je rekao da se mnogo ne obazire na te priče i da on to radi jer ga povuku emocije.

- Ne radim to na slavljima stalno, daleko od toga. Pa nisam vam ja dvorska luda koja bi to radila stalno. Bilo je slavlje mog prijatelja i ponela me emocija, te sam zato to uradio. Uradio sam to za dobrog druga, čista šala i zezanje - izjavio je tada Đani.