"Ko radi sa Karleušom? E za vas ne mogu da radim intervju. Sve što je protiv mene, ne može da bude ispoštovano! Jel to sve što imate da pitate, zdravo - prekinula je Indi intervju vidno ljuta.

Podsetimo, Jelena je odmah nakon što je čula da se lekari bore za Indin život zbog operacije želuca, kada je došlo do kompikacija, odmah došla do Editinog broja telefona i iako je nije lično poznavala, ponudila joj je svaku vrstu pomoći - od sve potrebne nege i lekarske pomoći od vrhunskih stručnjaka, pa do toga i da je prebace u neku bolnicu u inostranstvu. Pitala ju je i da li im treba novac i da se ne ustručava ni oko čega i da je najvažnije da se Indi što pre oporavi. Jelena se baš uznemirila kad je čula koliko je Indi u lošem stanju i koliko joj se stanje iskomplikovalo, a oduvek joj je bila simpatična i draga.