„Jedna sestra mi se utopila kad je imala trinaest godina… Jako teško sam to podnela. To se dogodilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo biti. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina“, rekla je Mina u jednom intervjuu, prenosi Blic.