On je od 1997. do 2010. godine radio kao voditelj, spiker i novinar u informativnim redakcijama javnih servisa, kao i privatnim televizijskim stanicama.

- Radio sam kao pravnik četiri godine, uredno išao u sud, ali me to nije držalo. Bio sam i voditelj ali sam na kraju počeo da se bavim "masažama" - rekao je 2015. godine za tadašnji medij "24 sata" Daniel, koji je na kraju počeo da vodi dvostruki život.

- Vrlo je teško nekome ko je drugačiji da se bavi određenim profesijama. Sada preko dana radim u jednoj privatnoj firmi, a uveče stavljam periku, uzimam perje i zadovoljavam klijente. Svoj posao zovem masažama, mada je to naprosto prostitucija - nije okolišao Pinter koji se u tom trenutku time bavio već godinu dana, dok je kao žena dočekivao muškarce nekoliko meseci.

- Baš sam se iznenadio. Bio sam neiskusan i očekivao da će me kontaktirati stariji ljudi. Obraćali su mi se klinci sa oko 20 godina. Kakvi su to frajeri! Zgodni su i šarmantni, a padaju na trans izgled. Oni vole radodajne žene, a to što imam penis ih dodatno loži - rekao je tada Daniel koga je sačekalo još nešto neobično - tvrdio je kako mu je klijentela"izuzetno pristojan svet".