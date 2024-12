- U to vreme je bilo senzacijalno i strašno, a sada to deluje benigno i smešno to što mi se desilo kada sam uspela da preko Bogoslovskog fakulteta dobijem ekskluzivni intervju Patrijarha Pavla za RTS, ali to nije išlo putem naše redakcije, nije odobrio urednik, pa nije odobrio ovaj pa onaj, pa nije poslao svog novinara nego sam ja sve to uradila i donela pred Božić jedan božanstven intervju koji nije bio emitovan, to je bio jedan veliki skandal, i ja sam bila kažnjena mesec dana - rekla je ona za domaće medije.