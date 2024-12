- Imati jednu tako dugu karijeru, a pri tom nedefinisanu, je nešto na šta sam ponosna. Počela sam sa muzikom, pa sa televizijom, onda se desio Loto. Dobro, bila je i pauza i to po nekoliko godina. Ali volela bih da završim karijeru sa nekom lepom pesmom. Ja u kući imam dobro tekstopisca, a to je moja ćerka Teodora koja mi kaže da moram emotivno da se angažujem. Sad to čekamo, radi se na tome - priznala je Suzana prošle godine za Grand.