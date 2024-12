Kako je sama priznala, bila je u kandžama droge i prostitucije, a 14 godina se borila sa bulimijom. Bivša manekenka danas živi mirnim i povučenim životom, a u intervjuu za hrvatske medije, priznala je da je bila u vezi sa prikrivenim dilerom, sa kojim je i ostala trudna. Simona je tek tada saznala da je on oženjen i da ima porodicu, a od nje je zahtevao da ode na abortus.

"Imala sam u godinu dana tri abortusa i to je na meni ostavilo neizbrisiv trag", započela je Simona i dodala:

"Moje srce se njemu predalo, ostala sam trudna, a onda mi je otkrio da je oženjen. Dao mi je kovertu od dve hiljade kuna i poslao me na abortus. Ja to nisam htela da uradim, ali sam morala", rekla je Simona.