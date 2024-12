- Ja sam bio u visokofunkcionalnoj depresiji, koja nije mogla da se primeti. Bežao sam u posao, toliko sam radio da ne bih osećao tu teskobu. Kada si u depresiji nemaš nikakav osećaj ni za šta, nije ti žao što će majka da ti plače ako te nema, nije ti žao, jednostavno želiš da se desi nešto. Sad imamo gomilu nekih popularnih bolesti na Instagramu, to nisu stvari za šalu, ali hoću da kažem ljudima da se to dešava, da je to stvarno, a ja sam završio na ispiranju u pokušaju da sam sebi oduzmem život, za prošlu Srpsku Novu godinu na VMA. To je momemnat u kome sam ja shvatio da tamo sa druge strane nema ničega, a ako ovde nema ničega, bar nešto može da se desi. To je momenat kada sam ja shvatio da ja to više nikada neću da pokušam - ispričao je Vukašin u podkastu "Pričaonica Sanje Ćulibrk", a mnogi su primetili i da se Vukašin vizuelno dosta promenio, te ga je malo ko prepoznao "na prvu".