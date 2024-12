- Niko nije znao, mama i tata su saznali iz novina, sve dok jedna novinarka nije to objavila na svoju ruku, dok ja zvanično nisam to potvrdila da je tačno, a tačno je. Sve se desilo 25. oktobra u stanu, Dragan me je verio i to je to. Ja još nisam ni htela to da objavim, nego sam mislila da to objavim kada budemo rešili sledeće godine da napravimo skup, pa usput da to i kažemo.