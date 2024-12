Muzička zvezda Aleksandra Prijović sinoć je održala koncert u Sarajevu , pretposlednji u okviru turneje "Od istoka do zapada".

Ipak, to nije bilo iznenađenje večeri jer se Prijovićeva ubrzo presvukla i to u neočekivanu kombinaciju. Neime, tokom ove turneje videli smo je u kratkim i dugim haljinama, sa prorezima i dekolteom, pa čak i u nekom rep stilu gde je pokazala trbušnjake, ali je do sada nismo videli u odelu.