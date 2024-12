- Apsolutno. Mislim da je ovo najveća promena i za mene kao osobu, kao i za Markov i moj brak, jer je došao jedan mali dečak koji je sada prioritet, koga volimo i koji zavisi od nas. Mislim da je to nešto što me je najviše ispunilo. Ponekad, koliko god da je dan bio težak i zahtevan, preumorna, jedva čekam jutro da mi se sin probudi, da mi se nasmeje i da vidim nešto novo jer je sad period u kome se on menja iz dana u dan i radujem se svakom njegovom novom zubiću. Šta god da kaže i šta god da uradi, kada puzi, mislim da su to stvari koje ne mogu da se mere ni sa čim. I ja na neki način rastem zajedno sa njim, učim nove stvari i vidim koliko sam sposobna za njih, odnosno, za nešto za šta nisam ni znala da mogu da budem ali to je sve deo nekog našeg zajedničkog sazrevanja - rekla je Milica.