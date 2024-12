„Kada sam bio mlađi jedna devojka me prevarila, to je bilo 2005. godine, baš davno je bilo, ali te to nauči da stvari nisu onakve kako izgledaju. U telefonu su bile neke gluposti, dopisivanje sa nekim momkom, ja sam to sve povezao i na kraju sam bio u pravu. Pitao sam na šta ovo liči? Nisam ja tip koji se svađa, možemo da teramo dok je lepo – tako je najbolje i u životu. Takav sam i u poslu.“