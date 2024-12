- Gastoz je mene pitao, on je mislio da uđem na “Farmu”, nije ni znao da će to biti “Zadruga”. Mi smo tada išli u Poreč da snimamo “Kulira” i sedeli smo u sobi, ja im kažem: “Zamislite, Gastoz me pita je l’ hoću da uđem u rijaliti”, ja se mislim, gde ću tamo, ne daj Bože, a oni mi kažu što da ne. Nisam očekivala da će tako reagovati, baš su me podržali, da će značiti reklama, da snimimo neke pesme koje će izaći dok sam tamo - priča Teodora i nastavlja: