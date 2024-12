Kada Ceca Ražnatović pravi koncert, onda je to za pamćenje, jer svi se velikog spektakla koji se dogodio na Marakani pred 100.000 ljudi dobro sećamo, a malo ko bi rekao da je to bilo pre skoro 23 godine.

- Na dan koncerta svi smo bili kod kuće i spremali se za spektakl. Ceca je otišla do terase i „bacila" pogled na „Marakanu". Ubrzo je dotrčala sva zbunjena i vikala: „Ljudi, nema naroda! Ko je onda kupio sve te karte ako je koncert rasprodat?!" Pitala sam je: „Kako to misliš?" Odgovorila mi je da nešto nije u redu, jer sa terase nije videla nijednog čoveka kako ulazi na stadion - govorila je Lidija i dodala kako je Ceca odmah pozvala Raku Marića, čuvenog producenta, koji je organizovao to njeno druženje s publikom.