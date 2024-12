- Mora da me voli malo više, nego ja njega, to je najvažnije za muškarce. Smatram da treba da imamo tema za razgovor, fantastičnu razmenu energije, da mu ništa ne smeta kada je reč o meni. Mada sam ja neko ko je spreman da se menja, ukoliko bi mi neko činio život lepšim, ili ja njemu. Vrlo sam tolerantna i ako treba da pobegnemo zajedno od neke surove realnosti - rekla je ona za Grand.

- Vidim da se dosta piše i o mom bivšem mužu, i to je isključivo zbog mene. On nije ličnost od društvene koristi, pa da bi se o njemu pisalo. Moj bivši muž mi nije izjavio saučešće iako smo u dobrim odnosima zbog deteta. Nije mi jasno, ali ne želim uopšte da ulazim u to, to nije površina mog mozga. Bio je tu uz nas dok je mama bila bolesna, nudio se da pomogne. Pitaću ga jednog dana zašto nije izjavio saučešće - rekla je Sanja za Pink.