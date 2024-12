- Priča o njemu je mnogo naduvana. Pripadao je ekipi okupljenoj oko čuvenog Skoleta. Bio je mangup. Nije on bio nikakav kriminalac. Nikada nije bio u zatvoru, nije bio ni priveden. Godinama slušam priče da su u to vreme postojale sage "Arkan i Ceca" i "Karleuša i Ćanda". Arkan je bio Arkan, a Ćanda je bio ništa! Bio je klinac s 27 godina kad je poginuo. Ja sam sa Zoranom bila sedam meseci. On je meni bio dečko, ne muž i mi bismo sigurno nastavili da ga nisu ubili. Poginuo je u povratku sa sahrane Dugog Lainovića. Izrešetan je u sačekuši. Htela sam i ja da idem s njim, ali moja majka nije dozvoljavala da budemo u kolima zajedno. I on sam mi je rekao: "Ne!" Nije me poveo. Bio je to 23. mart 2000. S njim je bio najbolji drug, pica majstor iz kioska. Toliko o opasnim momcima... Zna se i ko ga je ubio. Svedoci saradnici su rekli da je isti ubica koji je pucao na premijera - Zvezdan Jovanović. Posle sam saznala iz policije da je ekipa koja ga je jurila, "zemunski klan", iz nekog čudnog razloga čekala da ja ne budem u kolima. Pucali su na njih iz dva kalašnjikova – ispričala je JK i otkrila potresne detalje: