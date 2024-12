Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 , jedan je od najkontroverznijih ličnosti sa domaće javne scene, a on je sada domaćim medijima otvorio dušu i progovorio o porodici, zatvoru i svemu kroz šta je prošao kroz protekle godine.

Posvetio si pesmu svojoj mami, koja je veoma emotivna, kako je došlo do toga?

- Naravno da mi je veoma teško. Nije ovo jednostavna priča. Najviše mi je zapravo teško zbog njih, ne toliko zbog njih. Nisam se nadao da ću završiti u zatvoru zbog dela koje nije dokazano da sam počinio, za delo koje nisam počinio. Osuđen sam poput nekog teroriste. To je gorka tema, izaziva razna osećanja. Od najvećeg besa, do najveće tuge. Najavio sam dokumantarac o mom životu. Saznaće se mnoge stvarti o mom životu. Istina je sasvim drugačija od onog kako se predstavilo.

- Osećao sa se loše, naravno. Veliki šok je to bio, to je trauma koju ću nositi do kraja života. Osećao sam da mi se sprema nešto loše, mesecima pre toga.