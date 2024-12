- Svašta sam prošla, to su teške hormonske terapije. Gurala sam i radila, posao me dosta dugo izvlačio, a onda je došao momenat gde sam shvatila da ja više ne smem da radim. Nisam mogla energiju da posvetim i nastupima i lekarima. Nisam se pojavljivala ni pred televizijom, ni pred publikom, zato što mi je bio potreban mir. Htela sam da pokleknem posle vantelesne oplodnje koja nije uspela. Dobila sam psa od tri meseca i tada mi je bilo mnogo lakše. Na poslednju vantelesnu oplodnju nisam htela da idem bez njega, svuda sam ga vukla sa sobom. Prošao je sa mnom svašta i mnogo sam mu zahvalna - rekla je Sanja.

- Prilično sam radoznala žena, uradila sam sama test i videla sam jednu crtu. Trebala sam da saopštim mužu, ali nisam mogla. Prođe vreme i vratim se u kupatilo da bacim kutiju i štapić i vidim dve crte. To je bilo strašno, to je bila tolika srećna. To nije nimalo lako, bojiš se prva tri meseca da ne izgubiš bebu, svaki dan mi je bio strepnja i samo se pitaš da li će sve biti u redu. Najsrećnija sam bila poslednji dan pred porođaj, ja volim da sam na svom terenu svuda i meni muž kaže da odem dan pre i ja odem i bila sam najsrećnija u svom životu - rekla je Sanja.

- Samo sam mu pokazala test, ali iskreno i on je bio u strahu. Oboje smo bili u strahu narednih devet meseci, pogotovo u mojim godinama. Svaka žena prolazi kroz isto, to je neki pozitivan strah. Moja ćerka je u pola 11 uveče pravila uzbunu jer su joj se jele trešnje, nas dvoje pojedemo i ona zaspe. Nije me budila mnogo noću, oko šest sati ujutru me budila nogice, ali vrlo brzo zaspim ponovo - rekla je Sanja.