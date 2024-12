Otkrio sve o prijateljima sa estrade

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, Boki 13, otrkio je sve bolne detalje iz svog života, o kojima je javnost godinama unazad spekulisala.

Kako su protekli prvi dani u pritvoru?

- Bilo je jezivo. Napolju je bilo toplo vreme, a kroz moje telo je prolazila jeza. Od stresa nisam mogao da dođem sebi. U zatvoru sam upoznao prijatelje. Tamo imam prijatelje i dan danas. Smenjivale su se emocije u meni, ali detaljno o tome će biti prikazano u mom filmu.

Šta ti je bilo najteže u zatvoru?

- Nemaš slobodu, jedostavno. Ne možeš da vidiš drage ljude. Majku, oca, nekoliko dragih ljudi. Uskoro će Srbija saznati ko je osoba koja me je moralno, materijalno i emotivno uništila. Osoba je iz Beograda. On me je pokrao, tad sam video šta znači ljudsko dno. Šta mi je ukrao, kako je sve izgledalo, saznaće cela Srbija. Montruozno je ono što sam ja doživeo.

Nekoliko puta ti je život visio o koncu, imao si i operaciju želuca. Kako je to izgledalo?

- Jezivo, veoma jezivo. Meni se zdravstveno stanje pogoršalo u zatvoru, nisam imao uslova ni da se lečim, kao što bi trebalo. To ne bih poželeo ni najgorem neprijatelju, eventualno onima koji su kumovali tome da ja budem iza rešetaka. Bilo mi je teško, razmišljao sam samo kako da spasim živu glavu, jer sam ja bio na ivici života zbog opšteg zdravstvenog stanja. Sada tražim pravo na lekove koji su mi neophodni. Nadam se da će se ovo zlo završiti i nadam se da ću ponovo biti slobodan u svakom smislu. Očekujem to, a kada će se to desiti, to ne znam. Idem dva puta na terapiju.

Kako se sada osećaš?

- Donekle sam srećan, koliko mogu da budem srećan posle svega. Trudim se da budem u dobroj kondiciji. Moje zdravstveno stanje nije takvo da ja mogu da budem savršeno, već mora da se održava i prati. Organ mi je izvađen, nije naivno.

Koliko ljudi nije deo tvog života, a bili su pre svega što ti se desilo?

- Neki koje sam voleo su se sklonili od mene, kad mi je najgore bilo. Shvatio sam koliko je licemera bilo oko mene. Ovde, sada, gde su moji ljudi, tu su doktori koji su mi pomogli. Danas sam primao terapiju da bih mogao da budem ovde. Ima novih ljudi koji su ušli u moj život, ali i onih koji su izašli iz mog života.

Ko je od poznatih bio uz tebe, a ko te je razočarao?

- Njih 50% sam izignorisao, dok sam ostatku kulturno odgovorio. Lepa Lukić je svakodnevno zvala moje roditelje, to je žena koja se jednom rađa. Ona je bila prijatelj pre zatvora, za vreme zatvora i posle zatvora. Futa Radulović me je zvao, Laća je pre njegove smrti bio kod mene u bolnici. Dao sam obećanje da kad budem bio u mogućnosti i pravno osposobljen da putujem, ja ću prvo ići na njegov grob. Zatvorski cimer mi je rekao kad je Marina umrla. Tad sam osetio veliku nemoć. Teško, jako teško mi je to palo.

