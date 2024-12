„Za zdravstveni problem sam saznao 2021. Nije bilo posla jer je bila korona, pa nije bilo ni para. Lekari su mi rekli da operacija nije ozbiljna. Saznao sam sve u martu 2021. godine. Mi svi treba da gajimo lepe misli, ne mislim na psovke u saobraćaju, ali treba da gajimo lepe misli prema sebi koje će nam dozvoliti da ne gajimo zlo. Ovo pričam iz dubine duše, ja do tada nisam cenio kada se kaže ‘Samo da smo zdravi, pa ćemo sve lako’. Bolest se vukla, pa sam dobio mononukleozu, ja sam jednom pričao o tome i više nisam jer nisam želeo da to bude primat. U jednoj emisiji sam to rekao da bi ljudima probudio svest, za sve u životu što reaguješ na vreme je rešivo, ne postoje problemi nego rešenje. To su teški momenti i ne želim da pričam o tome, ali mogu da ti kažem da sam dobio informaciju 7. marta, 8. sam trebao da nastupam prvi put posle korone i ja sam otkazao to. Onda sam zvao menadžera i pitao ga da li je otkazao, a on kaže da nije, traži drugog pevača, a ja mu kažem da ću ipak ja da odradim. Ko sam ja ako ne mogu da radim posao koji volim najviše na svetu? Zar treba da patim nad svojom teškom sudbinom? Neće to moći. Ja sam imao karcinom krajnika, operisali su me 3. februara, a 8. sam počeo da pevam. Trebalo mi je mesec dana da se oporavim. Sin mog prijatelja koji me je operisao je ušao unezveren, ja znam kako se saopštavaju te ružne vesti pacijentima i znao sam da nešto nije u redu jer sam to viđao u Beranskoj bolnici. Rekao sam da mi kažu o čemu se radi, oni su mi saopštili. Verujem u naše lekare, treba da se držimo njih.“