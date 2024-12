“Oženio sam se sa dvadeset osam godina, kao zreo čovek, prethodno smo bili u vezi tri godine, uz to da sam ja u tom periodu služio i vojsku. Dobro smo se poznavali i oboje smo spremni ušli u bračnu zajednicu. Celo moje društvo je takvo i imamo samo jednog razvedenog drugara sa čijom bivšom ženom se, takođe, svi iz ekipe družimo. Ali, to su sve ljudi koji su izašli iz stabilnih porodica i moram da primetim da su većini očevi bili vojna lica, što možda ima neke veze. Kada pogledamo ljude koji su danas stasali za brak, ne smemo da zaboravimo činjenicu da su to oni koji su odrastali devedesetih godina u siromaštvu, u stalnom strahu kako će se preživeti sutrašnji dan i da li će se rat preliti i na ovu stranu. Od tako preplašenih ljudi teško je napraviti one koji mogu trezveno da razmišljaju. Zato je danas toliko nervoznih i bolesnih”, rekao je Bulić tada.