Nedavno su se na društvenoj mreži „X“ pojavili komentari na jednom od Zoraninih vlogova koji su ukazivali na to da Eloj deluje nezainteresovano za Zoranu, kao i da ono svoje vreme posvećuje brizi o njemu, dok on ne pokazuje istu brigu.

- Ljudi me pitaju u komentarima da li sam ti majka ili bebisiterka - rekla je Zorana svom dečku, a on se našalio da je ona njegova mamica.

- Ljudi to misle? Problem je što samo vide te kratke klipove na Jutjubu i misle da znaju sve. Da ti brineš se o meni, ali ja sam po ceo dan na treningu, na poslu, i da, kada dođem kući, ti brineš o meni, ali nije kao da si mi majka. Ti voliš da kuvaš za mene i sve radiš, to je normalno - rekao je Eloj, a kada mu je Zorana predočila da ljudi komentarišu da im se ne sviđa što ne radi ništa po kući, odmah je počeo burno reaguje.

- Ne poznajem mnogo muškaraca koji rade stvari po kući i imaju regularan posao. Neki muškarci to vole da rade i okej sam sa tim, ali ja nisam dobar u tim stvarima. I ja radim stvari za tebe, ali oni to ne vide. Uzimam stvari za tebe, kupujem ti hranu kada si gladna, radim svašta. Možda sam ja stara škola, ali po mom mišljenju moja žena mora da zna da kuva i radi stvari po kući. Ne bih te ostavio da nisi uradila te stvari, ali znam da ti ne smeta da radiš stvari za mene. I nikad ti ništa nisam naredio. Ne brinite za nas, naš život je dobar. Svačija veza je drugačija. Da ti radiš od 9 do 5, a da ja dođem kući sa treninga, naravno da bih više stvari radio po kući, jer znam da si umoran od posla.