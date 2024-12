Hrvatski biznismen Josip Radeljak Dikan napao je Lepu Brenu pošto je na koncertu u Zagrebačkoj areni posvetila pesmu Oliveru Dragojeviću, otpevavši njegov hit "Što to bješe ljubav".

To se nije svidelo preduzetniku Josipu Radeljaku Dikanu.

"Ma more marš! Ne spominji mi Olivera - (dete moje) i to baš na njegov 77. rođendan!!!', napisao je na Facebooku, uz Brenine fotografije u uniformi.

Dikan je poznat kao veliki zavodnik. On je bio i sa mnogim poznatim damama, kao što su Beba Lončar, glumica Ena Begović, voditeljka Vlatka Pokos, ali i glumica Dolores Lambaša.

Dikan je prvo bio u braku sa Bebom Lončar, sa kojom ima sina . Beba i Josip su živeli veliku ljubav i imali lep brak, no 1994, posle 23 godine zajedništva, neočekivano za Bebu, usledila je njegova preljuba, a ubrzo i razvod.

- Kad propadne veza koju ste toliko gradili, to zaista jeste životni poraz. Ali on je u 50. godini rešio da krene drugim putem. Dešava se da muškarci tada traže obnavljanje svog života i mladosti, a ja ne bih nikog sputavala da radi šta hoće. Ne može se voleti na silu - pričala je ona svojevremeno.

On je Bebu prevario sa mlađom glumicom Enom Begović, ali glumica kaže da druga žena nije bila pravi razlog njihovog rastanka.

"Beba se opirala, Dikan ne želi da popusti", pisala je jugoslovenska štampa tada, a navodno je, mada to nikada nije zvanično potvrđeno, ovaj biznismen namerno proglasio Bebu alkoholičarkom i smestio je u kliniku za borbu protiv alkoholizma. Nakon toga ponudio joj kompromis - da zaboravi na dete koje je rodila, a da će mu on pružiti najbolje moguće uslove za život i prepisati sve nekretnine. Navodno je sa sinom Leom ponovo uspostavila kontakt tek kada je on otišao na studije u London, kada je koristila svaku priliku da ga tamo poseti.