Darko Lazić će morali na novu operaciju želuca. Kako su posledice saobraćajne nesreće koju je imao trajne i on mora da vodi računa o kilogramima, lekari su murekli da pod hitno mora opet da smrša . Naime, njegovi kukovi, a noge ne mogu da nose njegovu sadašnju težinu! On je noge već operisao i sada ih opet dovodi pod veliki napor viškom kilograma i vrlo lako stanje može da se iskomplikuje i da ugrozi njegovo hodanje.

- Darko uopšte nije vodio računa o jelu. Operacija želuca smanjuje želudac na neku normalnu meru i u prvih nekoliko meseci

vi zaista ne možete da jedete veliku količinu hrane. To treba da bude period prilagodavanja, da vam to prede u životnú naviku da se ne prejedate, medutim Darko se prejedao. Želudac je kao što znate mišić i on vremenom može ponovo da se uveća, zapravo

želudac se rasteže i opet u njega može da stane ogromna količina hrane što dovodi do stanja koje je bilo pre operacije. Darku se baš sada to ponovo i dogodilo. Vrhunac svega je to što Lazić ne vodi više ni računa šta jede pa tako većinu vremena provodi u restoranima brze hrane gde se prejeda praznim kalorijama i time opterećuje želudac, goji se i upropaštava time ono što je uradio - priča izvor.