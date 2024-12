- Neobično sam srećna što žive sa mnom iako mnogima nije jasno kako mogu sebi da dozvolim da nemam sopstveni stan u kome mogu nesmetano da se odmaram. Međutim, meni je vreme provedeno sa unucima najveća relaksacija. Sav umor i napor koji osećam po povratku s puta nestane kao da je gumicom obrisan kada me njih troje dočekaju, svađajući se ko će baki otvoriti vrata. U poslednje vreme to je uvek Dušan jer ukoliko on ne otvori, sledi plač koji zna da potraje. Za mene nema veće radosti od toga ' ispričala je tada Neda.