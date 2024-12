- Moram prvo da se zahvalim Sofri, sedam godina smo se družili. Međutim, oni su stasali i prevazišli ovu formu, imaju jako puno posla i neke nove projekte. Mi sada imamo naš orkestar "Nikad nije kasno", to su mladi momci o kojima neću puno da pričam, sve ćete videti i čuti u prvoj emisiji - rekao je Žika Jakšić tada, a oglasio se i Sofronijević koji je jednim gestom na setu oduševio stare saradnike i prijatelje.

Kako je Aca Sofronijević objasnio zbog poslovnih obaveza, on i Kosana su odlučili da pomere svadbeno putovanje.

- Odlaže se do daljnjeg zato što ne možemo da stignemo. Imam mnogo da sviram, a ona ima specijalističlke ispite da daje, tako da Bože zdravlja, biće više tih svadbenih putovanja pa ćemo da nadoknadimo. Ali to je dobra stvar. Kad napraviš svadbu, moraš da napraviš pauzu 10 dana, da vidiš šta je bilo, ko je bio, da pogledaš slike - rekao je muzičar i dodao:

- Ja se još nisam svima zahvalio ko je došao, za prelepe pokone, za svu tu ljubav i pažnju koju smo dobili na svadbi. Svi su se proveselili sa nama kao da im se oženio brat ili udala sestra. Mnogo je dobro bilo. Sve to nisam stigao, imam preko 11.000 poruka. Za ne poverovati. Inače imam mnogo brojeva u telefonu, više od 17.000, meni je 11.000 ljudi poslalo poruku, bez drupštvenih mreža. Nikome nisam stigao da odgovorim, ne zanm kad ću to da uspem. Valjda kad krenem na svirke pa ću u kombiju da odgovaram malo po malo - rekao je on za "Grand".