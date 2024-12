U ovo se uverila naša ekipa koja je prethodnog vikenda posetila Temišvar. Već pri samom ulasku u ovaj grad, mogli smo da primetimo da su na svakom ćošku postavljene reklame sa najavom velikog koncerta Borka Radivojevića i njegovog orkestra u Temišvaru, i to u jednoj od najvećih sala u ovom rumunskom gradu.

- Mi obožavamo srpsku muziku, to nije ništa novo. Najveća zvezda od srpskih muzičara kod nas je trenutno Borko. Za njega i njegov orkestar se svi živi otimaju. Ja mislim da je on više ovde nego kod vas (smeh). Početkom januara će održati veliki koncert u Temišvaru, to je sve rasprodato za nekoliko sati. Biće ludnica. Ljudi dolaze iz svih krajeva Rumunije da čuju taj spektakl. A o privatnim veseljima i da ne pričam. Nijedna romska svadba ili veselje ne mogu da prođu bez njega. Gazde prave slavlja kad Borko ima slobodan termin, prema njemu se organizuju. Sve vam je jasno. Pored njega, volimo i Tanju Savić. Lepu Brenu ne računam, ona je već 40 godina ovde živa legenda - rekao nam je Rumun po imenu Florijan, koji od rođenja živi u Temišvaru.