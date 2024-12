- Takav koncert se više nikad neće ponoviti. Grad je tad zbog nje i "Slatkog greha" bukvalno bio blokiran. Tad su svuda oko stadiona bili raspoređeni tenkovi. Ona je mislila da je to bila mašinerija iz Drugog svetskog rata. Međutim, nije. Stvar je bila u tome da je tadašnji predsednik Čaušesku morao da angažuje tenkove, vojku i policiju kako ne bi došlo do građanskog rata. Ovde je došlo do takve pometnje među građanima, to se ne može rečima opisati. Ne znam da li znate, ali posle tog koncerta Breni je na neko vreme bilo zabranjeno da održava koncerte u Rumuniji, kako narod ne bi došao u opasnost jer je bila totalna pomama za njom. Negde sam pročitao da ona i dan-danas čuva flašicu "koka-kole" koju je dobila na tom koncertu. Živa legenda - zaključio je naš sagovornik.