Ekipa Kurira pozvala je Karića dok je bila ispred njegove kuće u Peći, a sam pogled na nekretninu u kojoj je odrastao izazvao mu je smeh i suze u očima

Slušaj vest

Bogoljub Karić odrastao je u Peći. Ekipa Kurira, koja je nedavno boravila na Kosovu i Metohiji, posetila je ovaj grad. Razgovarali smo sa stanovnicima i Karićevim prijateljima, koji za njega imaju samo reči hvale.

Kurir, Nemanja Nikolić

Dok smo vodili razgovor isped kuće porodice Karić, pozvali smo Bogoljuba, koji se obradovao, a kada je video dva svoja prijatelja Bedru i Muhameda Ahmu Tušija, osmeh mu nije silazio s lica.

Tokom razgovora biznismen se prisetio njegovih dečačkih dana.

Kurir

- Iza moje i Tušijeve kuće ima jedna zapuštena mala štala. Kada smo bili deca, zimi smo skupljali sve lutalice sa ulice, nabavimo slamu, tamo ih smestimo i tajno ih hranimo da niko od roditelja ne zna. Šta smo još radili, nacrtamo crvenu petokraku i napišemo JNA, Jugoslovenska narodna armija. Mi nismo ni znali šta je JNA. To je bilo krajem šezdesetih. Sutradan zaseda Komunistička partija Peći, zovu naše roditelje, ma čudo šta smo sve prošli. Veličanstveno smo se družili. I danas se volimo i poštujemo. Mi smo braća, to vam je jedna porodica. Mi nismo znali šta je spremila čija majka, kada dođemo iz škole, jedemo to šta ima. Spremi se hleb, velika tepsija i to što ima se jede.

Kariću smo pokazali njegovu kuću.

Kurir

- Ta kuća je sagrađena 1956. godine. Naš tata ju je sagradio. U ono vreme ju je napravio, to je bilo neverovatno. To je kao kada biste danas sagradili dvorac. U toj kući smo svi porasli. Kada sam se oženio, moja Milanka kada je došla, znači prva bračna noć, naš medeni mesec je bio tu. Puno braće i sestra. Svi oženjeni, ja najmlađi. Za mene je bila jedna soba, u jednom krevetu spava sestra moje snajke Hafe iz Livna, koja je udata za Dragana, u drugom krevetu spava moja snaha Marijana, Zoranova žena i Mara (Milanka, prim.aut) i ja spavamo na podu na dušeku. Tu su nam bile prve bračne noći. Tako smo mi rasli zajedno, družili se i dan danas smo zajedno. To je najveće bogatstvo. To je dinastija sa 500 članova - s ponosom je istakao Bogoljub pa otkrio kakav osećaj u njemu budi pogled na kuću u kojoj je odrastao, a koju sada koristi sestričina njegovog prijatelja Tušija.

Kurir

- Suze u očima, a sa druge strane sam srećna što u našim kućama žive naša braća, naši prijatelji. Mi smo sve naše kuće dali našim prijateljima da mogu da žive i da uživaju i da se rađaju njihova deca i unuci. Sve je to naše zajedničko. Često dolazim u Peć i nema šanse da se ja ljudima ne javim kada sam tu. Svi kod kuće spremaju ručak i čekaju. To je takvo poštovanje, ljubav, to se ne može izraziti rečima - završio je Bogoljub, koji je u vreme našeg boravka u Peći bio u Crnoj Gori zbog poslovnih obaveza.

Prijatelji su govorili kako su u Karićevu kuću dolazile muzičke zvezde poput Tozovca i Zorice Brunclik, a on se prisetio kako su napravili Gitarijadu.

1/7 Vidi galeriju Bogoljub Karić setno gleda svoju rodnu kuću Autor: Kurir

- Prva električna gitara kupljena na Kosovu je kod nas u Peći. Moja braća su u Italiji kupili pojačala i prva Gitarijada je napravljena kod nas. Dolazile su u to vreme najpopularnije grupe. Prednjačili smo u svemu tome. Mi smo i u podrumu napravili bisokop i prikazivali filmove. Svi smo se pomagali, i mi njima i oni nama. Cela ulica dođe da vam pomogne kada pravite kuću. U Peći su najmudrije i najsposobnije glave.

Prijatelji su otkrili da je Bogoljub bio zavodnik, što je njega nasmejalo.

- Tuši zna moju ženu. On mi je rekao: "Slušaj, ova devojka je odlična".

Kurir

Kurir.rs

Bogoljub Karić u neobičnoj situaciji: