"Imao sam 143 kilograma i stalno me je bolelo levo koleno. Nisam mogao da ustanem, a da ne 'uhvatim zalet', a da ne govorim o tome da ni pertle nisam mogao da zavežem, već je uvek za to bila potrebna neka vrsta akrobatike. Bio sam konstantno u depresiji jer nisam želeo da izlazim i da me narod gleda takvog", ispričao je Dejan, koji je za dva i po meseca skinuo je 25 kilograma.