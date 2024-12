Tim povodom ekipa Kurira naṣ̌la se na promociji mladog pevača, za kog stariji kolega Đani kaže da je odličan pevač u ṣ̌ta smo se i uverili sluṣ̌ajući pesme koje je objavio, ali i da je dobar čovek. No, nas je zanimalo otkud zajednička saradnja.

- Mnogo dugo se družim s njegovim ocem. To je mnogo dobra porodica i kad me je njegov otac pozvao ja nisam mogao da odbijem. Inače neću da otkrivam, ali je njega odbio jedan stariji kolega i kad sam to čuo odmah sam pristao. David je mnogo dobar dečko i predviđam mu veliku i dugu karijeru.