-Čim nema nikoga ja pevam, a moja majka kaže: "Jao dete kako lepo levaš", a čim me neko još sluša, ja se stidim. Više sam volela kuću, muža, decu, da mi sve to bude u redu, mnogo sam volela da budem domaćica – rekla je Dara tada i otkrila da je njena ćerka glavni krivac što se ona prijavila u emisiju "Nikad nije kasno":

- Ona mi je rekla: "Kevo ti ćeš da uradiš to" i ja sam joj rekla dobro, volim uvek da idem sa njom gde god ona peva. Kada sam ja pomenula mužu gde ću da idem, on je počeo da viče i rekao mi je: "Šta ćeš ti tamo, matora žena". Snežana je onda pričala sa njim, malo politički, on se smirio - otkrila je pevačicina majka svojevremeno.