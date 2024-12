"Nije teško, zato što ja smatram za sebe prvo da sam velika zvezda, nisam neskroman. Smatram da sam u svom poslu kralj. Družim se sa tim pevačima, putujemo, družimo se, radimo koncerte, svadbe. Onda nema problema, pitate „Da li si slobodan u ponedeljak“ i to je to. Svi vole da dolaze u emisiju", priča Peja.

"Ne postoji niko ko se nije odazvao, ali postoji neko koga je mene bilo sramota da pozovem. Cecu nikada nisam zvao u emisiju, bilo me je sramota. Ne znam zašto, ja nju doživljavam kao vanplanetarnu zvezdu, nedostižnu i tako dalje. Zdravka Čolića, isto me je blam bilo da ga zovem, voleo sam ga kao dete, ali me je nekako bilo sramota. Žao mi je što nisam uspeo da ostvarim kontakt sa Zvonkom Bogdanom. Pričali smo, dogovarali se i on se razboleo za jednu emisiju, to mi je jedino žao", ispričao je Peja za Grand.