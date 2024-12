Bivša košarkašica ogolila dušu i otkrila nepoznate detalje

Bivša košarkašica Milica Dabović progovorila je o najtežim životnim trenucima, bivšem partneru, sinu, ali i nasilju koje je preživljavala.

- Sa Šimetom sam se zabavljala godinu dana, međutim on se nije smirio dok me nije dotukao. Batine sam dobijala, uzeo mi je novac, više od stotinu hiljada evra, sam izgubila. Kada sam prijavila nasilje bilo je ili to ili da me ubije. To je za mene bio udarac, ja sam završila sa reprezentacijom, Marina mi je rekla da ne idem u Galatasaraj, ja sam klonula, a on me je dokusurio - započela je Milica, pa nastavila:

- Ja njega nisam videla nikada dok on nije došao, on je tako manipulisao sa mnom. Taman sam se nekako vratila u život posle Šimeta, nisam verovala da postoji loš čovek koji će mene da uništi. On je imao ženu i dete, živeo je na Novom Beogradu, on je meni rekao da je Rotan, ali to nije njegovo ime. Želela sam dete samo i delovao mi je kao čovek koji može da bude otac mog deteta. Ja sam htela da me dete spasi. Tada sam mislila da mi je dovoljno dva meseca da upoznam tog čoveka. Kada sam zatrudnela, moja Ana i naša drugarica su mi rekle da je on oženjen, ustvari to se desilo, došao je kod mene, rekla sam mu da sam trudna, on je nestao, ukrao je zlato i nestao. Tada sam saznala sve, a on je ukrao i Stefanov lančić. U sedmom mesecu trudnoće sam saznala da je prevarant - govorila je Milica.

- Stefan je dobio ime po njegovom bratu, meni je on rekao da mu je brat poginuo u ratu, na Kosovu i detetu smo dali ime Stefan, a onda su meni njegovi roditelji rekli da oni nikada nisu imali Stefana, to je bila laž.

Milica je potom otkrila kako je protekao susret supruge oca njenog deteta i nje:

- Što mi nisi rekla ranije ja sam prolazila kroz pakao, samo sam je to pitala, a ona mi je rekla da pakao prolazi 10 godina. On je novac koji je krao od mene trošio na drugo dete, i na kocku. On je mene molio da mu oprostim, nije mogao da demantuje ništa. Želeo je da dolazi da me vidi, ali moje dete je za oca imao NN. Došao je jednom po nas, a tada mi je ukrao kolica za dete. Nakon toga sam ga prijavila za tehnološki kriminal. Otvarao je naloge na Instagramu, pretio mi je da će me uništi... Bilo je teških trenutaka, htela sam da se ubijem...- rekla je Milica i otkrila kada ju je Stefan prvi put pitala za oca:

- Imao je četiri godine, a meni su sve lađe potonule. Stefanu sam rekla istinu, da tata ne želi da ga vidi. Isto me je pitao pre sedam meseci, kada su u školi učili slovo "T", i tada je rekao da ne može da napiše tata jer je njegov tata lažov... Sreća je što imamo Milana, on sve radi za njega, i to mi je drago...

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

