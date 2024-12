Jelica Dabović, nekadašnja košarkašica Crne Gore i sestra košarkašice Milice Dabović, napisala je knjige o svom teškom detinjstvu i odnosu sa ocem, u kojima tvrdi da je trpela nasilje o čemu je svojevremeno i javno pričala

Slušaj vest

Jelica Dabović, nekadašnja košarkašica Crne Gore i sestra košarkašice Milice Dabović, napisala je knjige o svom teškom detinjstvu i odnosu sa ocem, u kojima tvrdi da je trpela nasilje.

Ona je 2019. godine gostovala u emisiji "Život priča" gde je pričala o ovim temama.

Nikola Anđić Jelica Dabović

"Iz detinjstva se sećam samo batina. To je moja tragedija. Otac me je vodio na kupanje uvek na jedno mesto gde je bilo dosta kamenja. Učio me je da plivam. Tada sam se raskrvarila, majka je kući primetila i vrisnula, a ja sam počela da plačem. Onda je otac uzeo plastični češalj i počeo da me tuče do krvi - počela je priču Jelica pa nastavila:

"Otac nije želeo da se venča s mojom majkom, ona je morala da se uda pošto je bila trudna. Uvek sam imala osećaj da sam neželjena, da me svi mrze. Majka mi nikada nije rekla lepu reč, o ocu već da ne pričam".

Jedan od isečaka iz njene knjige posebno je bolan, a iako je napisano u trećem licu prema priznanju Jelice Dabović svaka rečenica o devojčici, junakinji priče se odnosi na nju.

"Iz čista mira je počeo da je udara tako jako da joj je maleno telo letelo sa kraja na kraj čamca. Mozak joj se paralisao. Prvim šamarom ju je bacio na kutiju kojom je bio pokriven motor. Kada je pala, podigao ju je ponovo za kosu i udario otvorenim dlanom jače nego prvi put. Od udarca joj puče usnica i puče nos, a glavica iskliznu iz njegove ruke , zbog čega ona posrnu udarajući slepoočnicom u metalnu šipku..."

Odnos sa sestrom Milicom Dabović tada nije želela previše da opisuje. Jelica je tvrdila da je i Milica, kao i ona i njihova majka, trpela nasilje, ali da danas to negira i da su obe izabrale da žive u izmišljenom svetu, ali da ona ne može da ne kaže istinu.

"Baka i deda su me odgajali, ali to nije bilo društvo za mene. Tako sam ja patila, želela sam sestru ili brata. Mislila sam da rođenje Milice znači da će najzad doći sreća u našu kuću, da nećemo više trpeti nasilje ni ja ni majka. Ali sam se prevarila. Mene je nastavio da maltretira, ali i Milicu čim je malo odrasla i počela da hoda. Tada mi je bilo još gore u celoj toj priči, nisam mogla da zaštitim ni majku ni sestru", ispričala je Jelica pre pet godina.

Printscreen Milica Dabović

Prisetila se i torture koju je preživela, pa je tako dobila batine kada je imala 16 godina, jer je umesto osam donela devet lopti.

"Rekao mi je da uđem u kancelariju. To je mala kancelarija, i naslonila sam se na sto. Uneo mi se u facu, i tako me je udario tako da je moja glava doslovice odbijala od zid, igrao se ping-pong loptica. Prebio me je! Krvnički me je tukao, grebao, a onda mi je rekao da odradim najbolji trening. Ja sam tako iskrivljene glave od udaraca, čelo mi je pulsiralo, bilo plavo izašla da treniram", ispričala je Dabovićeva u "Život priča".

Milica je tada reagovala na Instagramu na sestrine reči.

"Ne osuđujem, ja razumem. Svako od nas teži ka tome da bude iskren i slobodan. Kada smo iskreni i slobodni tada smo nepobedivi, osposobljeni da volimo i budemo ono što uistinu jesmo. U suprotnom osoba se oseća kao da je zarobljena. Potreba da se oslobodi se izražava na različite načine, jedan od njih je da modeluje sopstvenu istinu, izbegne vlastitu odgovornost. Deca su sa šesnaest godina već odgovorna. Mnoge devojke sa šesnaest postaju majke i počinju da odgajaju decu, sa dvadeset već prave kuće i stvaraju porodice. Jasno je da uvek možemo, da ima načina da sebe zaštitimo i negujemo", napisala je Milica na Instagramu.

"Zahvalna sam Bogu na tome što imam Stefana i potrudiću se da moj sin bude ponosan na mene i moju porodicu, da razume i bude ostvaren. Ljudske slabosti su produkt nekada ljudskog zla, nekada neznanja. Do čega je, neka je. Biti fer najveća je pobeda svakog zla! Vreme je najbolji putokaz, ako je vodilja kroz život dobra namera! Moja porodica, moje sve! Volim", zaključila je bivša reprezentativka Srbije.

Pre nekoliko dana u podkastu "Na liniji života sa Nemanjom" je ispričala da ne zna gde joj je sestra koja je sama želela da se njih dve udalje.

Privatna Arhiva Porodična fotografija Milice Dabović

- Ana i ja smo jako slične, iako se često pisalo da se razlikujemo. Ona razmišlja glavom ja srcem, ali moj i Jelicin odnos je težak. Meni mnogo znači Anin oslonac, ona je mnogo pametnija od mene i mnogo mi znači. Ona je sada u svom svetu, ima svoje dve devojčice, koje su predivne. Sa Jelicom sam često imala nesuglasice, ona i ja smo se odaljile malo, to je bila njena odluka, ona je mnogo volela da priča loše o roditeljima, a ja to nikada nisam htela. Ja ne znam gde je ona, do juče je živela u Novom Sadu, sada živi negde u Nemačkoj. Iskreno ja ne mogu više, da ih spajam ,da molim, ja želim svoj život, težila sam miru, ljubavi.... - rekla je Milica pa otkrila da li bi volela da se njena porodica okupi:



- Želja uvek postoji, ali moj Stefan se na primer Jelice ne seća, a to su odluke zbog kojih će se ljudi kajati, i ja sam takva, kajem se, ako grešim - rekla je Milica.

Prijavite nasilje

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Milica Dabović bez dlake na jeziku