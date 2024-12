Slađana Delibašić je žena za primer. Najveća zvezda devedesetih već nekoliko godina ređe nastupa, ali to ne znači da nema puno obaveza. Neposredno pred početak pandemije otvorila je vrtić, koji odlično posluje, a od pre nekoliko nedelja pevačica je rešila da se oproba i u ulozi konobarice.

- Pa iskreno da ti kažem, ništa osim što mi je u početku trebalo malo više vremena da naučim da spremam penu od mleka, ništa drugo nije teško. To je malo zeznuto i treba imati ruku, ali sam i to savladala. Ostalo mi ništa nije teško - rekla je Delibaševićeva.

Nas je zanimalo i kako sve postiže s obzirom na to da radi i u vrtiću, redovno trenira, a ima i nastupe.