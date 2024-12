- Bilo su tu dva momka i devojaka i sve vreme su trčali. Ja nikada ne bih išla u šumu sama. Primetila sam dva sumnjiva momka, prišli su mi i uhvatili su me za vrat, drugu je rekao da mu da nož, ja sam se uplašila i pustila sam da mi uzmu ogrlicu. Jedan je bio dosta niži, a jedan viši, tačno sam primetila kako izgledaju njihove tetovaže - rekla je tada Jovana i dodala:

- Želela bih da pohvalim policiju, oni su u roku tri minuta opkolili celu šumu. Ni dan danas ne prolazim tuda, nikada ne idem u tu šumu, plašim se i strahujem. To što sam proživela me je naučilo dosta toga, sada sam mnogo obazrivija. Tada su mi ukrali skupoceni zlatni lanac, koji je za mene imao veliku, sentimentalnu važnost, ali što kažu ljudi, bitno je da sam ja prošla ne povređena. Sam Bog me je tada pogledao i spasao od tih lopova - objasnila je folkerka ranije za domaće medije.