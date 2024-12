Pevačica Lepa Brena morala je na hitnu operaciju nakon što je na njenom koncertu u Zagrebu sinoć došlo do incidenta kada je snimatelj pao na nju i polomio joj nogu.

Đorđe David javno se oglasio ovim povodom i istakao da se divi Breni koja je uprkos povredama održala koncert do kraja.

- Kad neko ima takvu želju, veru, poštovanje prema publici i ljubav prema muzici. Pa ga još zvizne adrenalin, onda može da izdrži ono što je Lepa Brena. Ja ne pamtim nikoga da je nešto slično izveo. Sa slomljenim skočnim zglobom, uprkos štiklama žena je uspela da izgura koncert kao da joj nije ništa. Posle toga je otišla u bolnicu verovatno, snimili su joj to i rekli da mora na operaciju. Svaka čast, kapa dole. Za primer i ženama i muškarcima. Možete da volite njenu muziku i nju ili ne, ali to što je ona uradila je za mene ozbiljno herojstvo -poručio je on.