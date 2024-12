- Poznajem ga oko 35 godina , pola karijere! Za to vreme bilo je mnogo lepih pesama, mnogo lepog druženja... - rekao nam je on, pa otkrio šta je poželeo svom prijatelju, s obzirom da danas, na dan koncerta, proslavlja rođendan:

- Želim mu bar još 10 do 20 ovakvih koncerta, obeležavanje jubileja! To je radost i za sve nas.

- Moj poziv nijada nije odbio, a ni ja njegov. On nikada ne odbija lepo druženje, jedino kada pravi koncerte, tad se ni sa kim ne druži. Imamo puno anegdota, ali sve su to lepe stvari. Bilo je, razume se, momenata, kada se nije moglo izdržati... Do jutra, ili do prekosutra - rekao je on kroz osmeh.