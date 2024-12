Naša pevačica Vera Matović kaže da je pogađalo ranije kada ljudi komentarišu to koliko zarađuje, te tvrdi da priče o tome da pliva u parama nisu istinite.

- Eto, kažu da se „kupam u bogatstvu". Što mi to prave?! Kakvo bogatstvo?! Ja uopšte nemam bogatstvo, to nije tačno .

- Kome to treba da dira i da mi nanosi bol , umesto da uživam i da budem srećna sa porodicom?! Uvek mi nanesu bol kad to kažu i onda plačem . Što mi nanose toliku bol?! Ja nisam ništa kriva. Nisu oni videli kako sam ja zaradila te pare.

Nisu videli kako sam prolivala krv i znoj... Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga.