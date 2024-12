- Viki je značilo da ona to kaže, zato što je otvarala neku firmu za to, pa sam je ja pustila da to izgovori. Ona bi eventualno meni mogla da dizajnira izgled one letnje kućice ili šupe, kako ja nju zovem, da je malo okreči i promeni prozore. Ništa više od toga. Viki i osećaj za bilo kakvu formu estetike… Ali, želim joj naravno, svu sreću. Volim da diram Viki i da se šalim sa njom. Nemamo isto poimanje estetike ona i ja - rekla je Jelena.