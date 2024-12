Jelena Karleuša priznala je da je u ljubavnim vezama i više nego ljubomorna, pa da partneru često preti i ubistvom.- Ne bih ja to nazvala ljubomora, nego bolest. Ja sam bolesna u ljubomori, kao što sam i u ljubavi. Nemam meru ni u čemu. Kad sam ljubomorna, verovatno ću ti pretiti ubistvom. To sam ja. Ja te toliko volim da dajem sebi za pravo da ti pretim ubistvom. Ekstremna sam u svakom smislu. Pretim preventivno. Par puta sam pravila pakao od života osobi koja nije bila ni kriva ni dužna - otkrila je JK, pa dodala kakvi je muškarci privlače:

- Na prvu loptu bih rekla da je moj tip muškarca plav sa plavim očima. Kad pričam sa mojom drugaricom Sofijom Milošević... Ja joj kažem da kad bi ona imala svoju mušku verziju ili kad bi imala brata blizanca, ili tvoj sin kad bi porastao, to je to. S tobom bi bila da si muško. Uvek se desi da nešto drugo bude parametar šta gledam na muškarcu. Bitan parametar je kakav je u seksu. Ako to ne funkcioniše, džaba mu plava kosa i oči, lova… Dobar frajer, obdaren, mlad, zgodan, lep, mišićav, pun ko brod, ima… Uglavnom su me jurili klinci, i dan danas… Prosek godina onih koji meni pišu u DM-u ne prelazi 22-23. To je meni smešno, jer znam šta ti klinci jedino hoće, jer ono što gledaju na mom Instagramu je jedna eksplicitna verzija mene u scenskim kostimima koji bude maštu - rekla je Karleuša u podkastu “Sisterhood”.