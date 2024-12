"Krenimo priču iz početka, kada sam već odlučila da vas pustim u svoj svet borbe za sutrašnje potomstvo. Možda nekome od vas budem nada za bolje sutra.2018. godine sam prvi put posle ko zna koliko vremena posetila ginekologa. Od onih sam žena koje je sramota. Tražila sam što stariju i što bolju doktorku, i obavezno da bude žena. Veče pre odlaska na taj rutinski pregled 2018. godine, nisam mogla ni oka da sklopim. Sad priznajem, imala sam neopravdani strah od odlaska kod ginekologa. Dođe termin pregleda, završi maltene za 5 minuta, nakon toga odradim sve neophodne pretrage. Rezultat Papa testa ne dobijam i mislim: “Mora da je sve ok kad mi ništa ne javljaju”. Tako prolazi godina za godinom, verujem doktorki. Onda, nakon jednog pregleda, zvoni telefon, zovu sa klinike i kažu da nešto nije ok, da test mora da se ponovi. Ja se oglušim o to, spakujem se i odem na more. A baš te godine sam završila u bolnici – menstrualni bolovi su bili nepodnošljivi, onesvestila sam se od bolova i bila sam hitno prebačena na kliniku. Tamo su mi rekli: “Nije ti ništa”. Da, tada mi možda nije bilo ništa, a možda mi je bilo sve. Sada, sa svoje 33 godine, pitam se gde mi je tada bila pamet i zašto sam sebi dopustila da me sramota nadvlada?!". počela je ona.