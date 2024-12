- Oni su samo jednom videli moje dete. Ne žele da viđaju dete, ali mi nisu mi ni potrebni . Oni su veoma ugledni ljudi, zato me je i čudilo to što nisu želeli unuka da vide. Moji su znali, ali im je bilo veoma teško. Mama je bila skrhkana do bola. Veoma sam slaba zbog svega što se mom sinu desilo. Moj sin je veoma pametan dečak, srećna sam zbog toga. Kad moj sin plače, plačem i ja. On ume da mi briše suze kad i ja krenem sa njim da plače. Moj sin je moj najveći ponos.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. O njemu ću pisati u knjizi, šta je on nama uradio i kako nas je izmanipulisao. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu. Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vreme svakog muškarca zvao je: ‘Tata, tata’. Zbog toga mi se srce raspadalo u milion komada, ali ima mene i to je najbitnije - izjavila je ranije košarkašica, a prenosio je "Story".