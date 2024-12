- To je bio moj drugi solistički koncert u Beogradu, ovoga puta u MTS dvorani. Bilo je jako lepo i zadovoljna sam svim onim što se desilo u toku ove večeri – rekla je Ilda na početku razgovora.

-m Iskreno, bilo je teško . I kad god smo razgovarali o tome, da kad dođe taj trenutak, da budem što stabilnija, svoja. Da se puno ne okrećem i uopšte da ne gledam u taj hologram jer mislim da bi me tu totalno emocije preplavile . Generalno mislim da je sve bilo kako treba – istakla je pevačica za Grand.

- Kada su me mnogi pitali šta mi je nedostajalo na tom koncertu, naravno da je to prisustvo moga oca, ali sam se potrudila da na neki način on ipak bude sa nama u dvorani i mislim da sam uspela u tome – priznala je Ilda.