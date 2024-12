- Sve je počelo u tinejdžerskom dobu, da se vidi, da se proba. U svetu muzike je dostupnost toga svugde. Glavna činjenica je i to što je alkohol legalan. Ipak, treba negde da se to kontroliše. Moja priča je, kao tinejdžer sam imao bend, počeo sam sa 15 godina da se bavim muzikom, a nisam odmah postao alkoholičar. Jedna stvar je, moja situacija je bila spontana, idemo, sviramo, tako sam upao. Ja sam voleo alkohol, uživao u tome, na kraju je došlo preterivanje - započeo je Aleksandar za televiziju Pink pa nastavio:

- Ne znam kako je došlo do toga, ali dopalo mi se previše, onda je usledio problem. Hoću da kažem da nisam pio nesrećan, nego sam pio od sreće. Ali kako god da je, previše je i vodu da popijemo, a tek alkohol. Sve je spontano krenulo - dodao je on.

On je istakao da čovek prvo treba sam sebi da prizna da ima problem.

- Prvo sam sebi čovek treba da prizna problem, da bi pomogao sebi. Bila je ta početna priča. Bila je ta prva sezona gde sam ispao u četvrtfinalu. Sledeće godine sam se prijavio, a tad sam pio. Stvari nisu išle najbolje, to je bio neki moj teret, nisam to znao tad, živeo sam u iluziji. Neke stvari su dosta interesantne, da iluziju pretvoriš u realnost. Uvek ću da kažem, ko zna da pije, neka pije, ko ne znas, neka ne pije i to je kraj. Alkohol je uvek dostupan. Meni su "Zvezde Granda" promenile život - istakao je pevač.