- Sale i ja smo razmenili nekoliko puta poruke. Bio sam stvarno zabrinut kad sam čuo šta se desilo. Slao sam mu poruke. Jednom mi nije odgovorio, drugi put se nije javio. Rekao mi je da je dobro i da ide na bolje, što mi je jako drago.Mi smo hteli svi da odemo da ga posetimo. Svi pevači koji su ikada bili deo "Granda". Međutim, to nije bilo izvodljivo, pa smo mu napravili jedno mini iznenađenje. Svi smo mu poslali video, svako je poslao poruku podrške i on je stvarno lepo reagovao na to. Nadam se da će to bar malo doprineti da on bude još bolje. Do te ideje je došla Vesna Milanović. Ja sam je pitao: "Da li da ga posetimo, šta ćemo?" Stvarno smo hteli. Vesna je rekla: "Što mu ne biste napravili video pozdrav?" Sve kolege su mi poslale video u roku od dva-tri dana - istakao je Dinča, koji je važio za Sašinog miljenika.