- Ona je bila dve godine starija od mene, to je moja prva ljubav. Ubijena je u Foči, na kućnom pragu. Nije joj se moglo pomoć, jedino se mogla pozvati Hitna pomoć, koja je naravno kasnila. Svuda okolo je bila ta vojska koja dolazi da učini nemir i da ostavi iza sebe pustoš. Dok ona zaziva majku i umire, ja to sve u sebi doživljavam kao deo svog umiranja - emotivno ističe on.