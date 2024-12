- Mladim kolegama pre svega nedostaje više kulture i poštovanja. Sećam se svojih početaka i vrlo dobro znam da smo svi poštovali one koji su u tom momentu bili velike zvezde i značili nešto u poslu. Kada sam bio mlad od starijih i iskusnijih kolega imao sam ogromnu tremu. Bila mi je čast da im se makar obratim ili popijem piće s njima. U današnje vreme to se promenilo i odnos mladih kolega je sasvim drugačiji. Moj savet im je da poštuju starije i iskusnije jer smo s razlogom postigli uspeh. Oni jesu trenutno aktuelni, ali trenutna popularnost i dugogodišnje trajanje su dve različite stvari.

- Svako ima pravo na svoj izbor i sreću! Nikada nikoga nisam osudio, niti ću. Ako je to njihov izbor i ako ih čini srećnim i zadovoljnim u potpunosti ih podržavam. Što se mene tiče, ne mogu da kažem da u mladosti nisam pravio greške, to se dešavalo svakome od nas, ali sam s tim davno prestao. Sada sam se okrenuo porodici, postao deda, tako da je sramota da jurim klinke! Mislim da je i za njih sramota da budu sa mnom, ima toliko mlađih i lepših!

- Naravno! Kod mene je čitav život važila rečenica - svuda pođi, kući dođi. Slađa je žena koja me u potpunosti razume i sa kojom nije teško živeti. Zajedno smo godinama i savršeno prati moj tempo. Činjenica je da joj u početku nije bilo lako da prati život pevača koji je stresan i naporan, ali je vremenom sve došlo na svoje. Sada uživamo sa unucima i sve to ne bih menjao ni za šta na svetu. Kao i svi, pravio sam greške, a ona je umela da me razume i da ih oprosti. Sada sam već u godinama kada sam se potpuno smirio i kada sam shvatio da od moje Slađe nema bolje!

- Supruga me i dan-danas osvaja i oduševljava svojim kuvanjem! Slađa je savršena domaćica i kuvarica, ali samo kada to želi! Lagao bih kada bih rekao da kuva često, ali je činjenica da to radi onako kako nijedna druga žena ne bi. Niko ne može da joj parira u spremanju sarme! To je jelo kojim uvek uspe da me oduševi. Kad moja Slađa spremi sarmu, ne treba mi ništa drugo!