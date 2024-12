Aleksandra Prijović svoju koncertnu turneju "Od istoka, do zapada" zaokružiće koncertom u beogradskoj Areni 22. decembra.A kako se za pevačicin koncert, nakon koga će otići na zasluženu pauzu, tražila karta više, desio se pravi presedan.

- Dragi moji, nedeljama čitam poruke od vas koji niste nažalost uspeli da obezbedite karte za beogradski koncert 22. 12. kojim i završavamo turneju "Od istoka, do zapada". Presrećna sam što mogu da vas obavestim, da su omogućeni svi tehnički uslovi da se otvori cela Arena. I ne, neću vam okrenuti leđa. Produkcijski će svima biti omogućen najbolji mogući doživljaj. Po prvi put na ovoj turneji vam, pevam, ne samo "Od istoka, do zapada", već i "Od severa, do Juga". Beograde, vidimo se - napisala je Prijovićka na Instagramu i oduševila pratioce.